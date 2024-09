Sopralluogo al Santa Maria: "Struttura punto di riferimento. Nessuna ipotesi di tagli"

Sopralluogo a marchio Pd al Santa Maria delle Stelle, dalla direzione generale, durante l’incontro, le garanzie: "Nessuna ipotesi di riduzione, ridimensionamento e tagli. Prosegue la promozione di una struttura punto di riferimento per l’intera area della Martesana". Al sopralluogo, che si è tenuto l’altra mattina in ospedale, ha partecipato una delegazione dem composta dalla segretaria Tatiana Tritone, dal consigliere Rocco Martelli e dal primo cittadino di Bussero Massimo Vadori in rappresentanza dei sindaci, oltre che dalla senatrice Simona Malpezzi. Sono stati ricevuti dalla dirigente dell’Asst Melegnano Martesana Roberta Labanca, dal direttore di presidio Fabio Terragni e dal personale sanitario. Un giro fra corsie e, al centro del confronto, il presente e il futuro dell’ospedale di cui si discuterà proprio domani in una commissione consiliare dedicata.

Le polemiche estive ci sono state su accorpamenti di reparti e futuro del presidio. Alle voci di smantellamento l’azienda risponde illustrando i piani di potenziamento del nosocomio "dove sono in corso - così la direttrice generale - importanti progetti. Fra gli altri l’ammodernamento delle apparecchiature di media e bassa complessità, per il quale sono stati assegnati ad Asst finanziamenti regionali per 570mila euro; andranno ad aggiungersi agli investimenti per la nuova Terapia Intensiva, per l’installazione di una nuova Risonanza Magnetica e per un nuovo macchinario per la radiologia. È vicino infine l’ampliamento del pronto soccorso". Le criticità sul tavolo riguardano i medici specialisti. "Sono stati avviati concorsi e bandi e accordi di collaborazione tra enti ospedalieri". "Ringraziamo la dirigenza per la disponibilità - così la Pd Tatiana Tritone -. L’incontro ci ha consentito di avere un quadro di insieme". M.A.