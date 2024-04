"Sono essenziali". Ghisa, rinviato un altro sciopero

La presenza della polizia locale è "essenziale per garantire i servizi di competenza, a presidio della regolarità dello svolgimento degli eventi programmati". In sintesi, la motivazione che ha spinto il prefetto Claudio Sgaraglia a differire ancora una volta lo sciopero programmato dai sindacati dei ghisa Sulpl, Uil e Usb per l’intera giornata di lunedì, in concomitanza con il derby della Madonnina che potrebbe assegnare lo scudetto all’Inter. Ed è proprio dalle considerazioni sulla stracittadina di San Siro che sono partite le valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A cominciare dalla nota inviata mercoledì dal comandante dei vigili Marco Ciacci, che ha spiegato che i possibili festeggiamenti potrebbero interessare "diversi ambiti del territorio e delle strade della città, con cortei di veicoli e assembramenti di persone".

Dal canto suo, il questore Giuseppe Petronzi ha fatto sapere che, in caso di tricolore, "la tifoseria organizzata dell’Inter (Curva Nord) avrebbe intenzione di concentrarsi in largo Cairoli, da cui, in corteo, raggiungerebbe piazza Duomo, ove sarà possibile che numerosi tifosi, come consuetudine in caso di vittoria di scudetti, si radunino per festeggiare in maniera spontanea"; ciò, la riflessione, "determinerebbe rafforzate esigenze di regolamentazione della viabilità da parte della polizia locale". Tradotto: i ghisa sono indispensabili. Piazza Beccaria schiererà 200 pattuglie in regime ordinario e 27 in straordinario, cui si aggiungeranno le scorte con i motociclisti per arbitri e autobus delle squadre. Conclusione: lo sciopero può aspettare. Fino a quando? Il segretario del Sulpl Daniele Vincini non molla: "Andremo avanti con la lotta". Nicola Palma