Solo otto mesi al sicuro. Sant’Agata è senza medico

Era arrivato in maggio, se ne va in gennaio: e la frazione di Sant’Agata di Cassina de’ Pecchi, ancora una volta, si ritrova senza medico di base. Il benvenuto al dottor Andrea Sanpaolo, arrivato da Milano, era stato dato in primavera. Per la frazione, che era reduce da un lungo periodo di vuoto a intermittenza del servizio, una notizia attesa. Otto mesi e ci risiamo. La cessazione d’attività del nuovo dottore è ufficiale, da oggi ambulatorio chiuso. Molta preoccupazione dei cittadini, un po’ di polemica politica: rimbalzano sui social le foto della stretta di mano della sindaca Elisa Balconi al medico nuovo arrivato alle vigilia delle elezioni, "fu un perfetto spot elettorale". Così invece la sindaca: "Apprendo dai pazienti che il dottor Sanpaolo cesserà l’attività all’ambulatorio di Sant’Agata Martesana, a partire dal prossimo lunedì. Nella mia qualità di sindaco ho immediatamente contattato Asst. Mi hanno assicurato che faranno il possibile per nominare un medico temporaneo. Appena avrò informazioni e dettagli, li comunicherò". M.A.