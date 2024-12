Solidarietà sulle note dei Beatles

Sul palco per raccogliere fondi per i bimbi indiani. Al ritmo, e con le notte, dell’immortale musica dei Beatles. Un grande abbraccio e un lungo ponte fra Gorgonzola e l’India ("siamo lontani migliaia di chilometri. Ma stasera siamo cuori che battono all’unisono"), la serata organizzata l’altra sera all’oratorio san Carlo. La musica quella dei “Serie B...Tols”, tribute band dei Beatles “made in Gorgonzola”, la raccolta fondi destinata alla onlus “Coriandoli per Shanti Bhavan”, costola gorgonzolese dell’associazione madre “Shanti Bhavan”, e nata nell’ottobre di dieci anni fa per sostenerne i progetti di scolarizzazione, sostegno sanitario, formazione culturale, sportiva e lavorativa di centinaia di bambini di baraccopoli e villaggi rurali dello stato indiano del Tamil Nadu.

Fra i soci attivi e promotori della onlus di Martesana l’odontoiatra Giuseppe Olivieri, ogni anno a Tamil Nadu per le cure dentarie della popolazione. E, da ormai quasi un anno, frontman e cantante della tribute band beatlesiana. Serata dunque a più note e a più voci. I saluti della sindaca Ilaria Scaccabarozzi, il racconto di Massimo Panceri, oggi presidente di “Coriandoli”, i videomessaggi dei bambini indiani, una suggestiva carrellata di immagini, i numeri dell’aiuto, gli appelli alla solidarietà.

L’apertura di scuole e i progetti di scolarizzazione un’attività primaria, "solo l’istruzione può sperare di rompere il circolo vizioso della povertà, dell’emarginazione e dell’abuso". Dall’India a Liverpool, spazio anche per i brani dei Beatles, i più celebri e i meno noti. Una passione che unisce Olivieri e i colleghi Carlo Balconi, Maurizio Lampertico, Claudio Monguzzi, Raffaella Oliviero e Giovanni Vergani, tutti “beatlesiani”, da sempre, nel cuore.

