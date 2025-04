Fermato per un controllo dà segni di eccessivo nervosismo: aveva 620mila euro nascosti nel bagagliaio dell’auto

Milano, 14 aprile 2025 – Un vero e proprio tesoro in contanti nascosto nell’auto. A scoprirlo gli agenti della Polizia Locale di Milano, che hanno fermato per un controllo un 52enne di origini siriane. Tutto è successo in via Pietro Gassendi, in zona Certosa, nella periferia del capoluogo meneghino.

I ghisa, in sella alle moto di servizio, hanno fermato il 52enne. Quest’ultimo, di fronte alla semplice richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato evidenti segni di nervosismo. L’uomo è stato quindi condotto alla Centrale della Polizia Locale di Milano, in via Beccaria, per effettuare alcuni approfondimenti.

Dal controllo dei documenti effettuato dagli agenti della Polizia Locale è risultato che il 52enne aveva precedenti per reati contro la persona. La vera sorpresa, però, arrivata dal venuta dal controllo della vettura su cui l’uomo viaggiava. In un doppiofondo del bagagliaio della sua auto, una Fiat 500, erano nascosti ben 620mila euro. Il 52enne non ha saputo indicare la provenienza. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, mentre l'auto è sottoposta a sequestro.