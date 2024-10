Sold out i concerti di gospel e jazz

Il gospel e il jazz fanno sold out nello splendido Giardino di Villa Manzoni, a Brusuglio: i due concerti, di venerdì 27 e di sabato 28 settembre, hanno visto la partecipazione di ben 800 persone, 400 a serata, occupando tutte le 300 sedie e i posti in piedi, vicino al cancello di ingresso su via Manzoni. Dunque, c’è stata una grande partecipazione di pubblico per l’apertura dell’Ottobre Manzoniano, la kermesse comunale giunta alla XX edizione: per questo anniversario, sono state organizzate due serate di concerti invece di una. Il calendario della manifestazione, che ci chiuderà il 27 ottobre, entra nel vivo: l’Ottobre, sabato 5 ottobre, dalle 15.30, scende nelle piazze locali con la passeggiata Famiglie di Armonie per i parchi del quartiere Fornasè fino all’Ortogiardino dell’associazione Giardino degli aromi. Domenica 6, tutti al Teatro Bì, alle 16.30, per lo spettacolo Questo… non s’ha da fare con la compagnia Quelli di Grock. La partecipazione è libera.

Giuseppe Nava