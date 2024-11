Software all’avanguardia per la diagnosi e la cura dell’ictus

Un nuovo software per la diagnosi e la cura dell’ictus. Lo ha donato all’Asst Melegnano Martesana la società Soleto, attiva nel campo delle telecomunicazioni e dell’energia. Il sistema di elaborazione diagnostica consente un’indagine accurata di quella che, in caso di ictus, viene definita "penombra ischemica", tessuto cerebrale danneggiato dall’occlusione di un vaso, ma potenzialmente recuperabile, se si agisce entro poche ore dall’esordio dei sintomi. Questo software, che si applica mediante una Tac con mezzo di contrasto, permette d’identificare la presenza e l’estensione della penombra ischemica e, quindi, consente interventi mirati. In termini pratici, allarga sia l’intervallo di tempo in cui il paziente può essere trattato (finestra terapeutica) sia la platea dei soggetti potenzialmente trattabili.

Questa dotazione informatica è stata presentata ai responsabili di Soleto, la Spa che ha reso possibile il progetto grazie al contributo del presidente Luigi Giovinazzo e dei suoi collaboratori. Presente anche il dottor Valentino Lembo, oggi direttore sanitario dell’Asst Ovest Milanese, ma all’epoca della donazione direttore sanitario dell’Asst Melegnano Martesana e tra i promotori del progetto. A.Z.