Sofia Castelli, ultimo saluto alla ventenne uccisa dall’ex: funerale il 5 agosto a Cologno Monzese

Ultimo saluto sabato 5 agosto alle 10 nella parrocchia San Giuliano di Cologno Monzese a Sofia Castelli, morta a 20 anni, accoltellata dal suo ex fidanzato Zaqaria Atqaoui all'alba dello scorso sabato, 29 luglio. Sui manifesti ne danno il triste annuncio i genitori Daniela e Diego, il fratello, i nonni, gli zii, i cugini, tutti gli amici e i parenti. Sofia verrà poi accompagnata dai suoi cari al Cimitero Nuovo dove sarà inumata.

Oggi a Cologno è lutto cittadino. Questa sera in onore della ragazza, e per mostrare vicinanza a tutta la sua famiglia, la comunità organizzerà una fiaccolata: appuntamento alle 20.45 davanti a Villa Casati. Alla fine del corteo verranno letti pensieri e messaggi per la ragazza che saranno poi raccolti in un diario virtuale.