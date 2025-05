Sofia avrebbe compiuto ventidue anni: "Merita di non essere dimenticata"

"Vi ringrazio tutti. Per me è difficile essere qui. Ma Sofia merita di non essere dimenticata. E la vostra presenza, anche oggi numerosa e partecipata, conferma che resterà nelle menti e nei cuori di tante persone". Daniela Zurria è la madre di Sofia Castelli. Ieri la ragazza, uccisa nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023 dall’ex fidanzato, avrebbe compiuto 22 anni. Al parco di via Negrinelli, vicino all’abitazione della famiglia, l’associazione Scarpetta Rossa Aps ha organizzato una commemorazione che si è presto trasformata in una piantumazione collettiva: margherite, viole, fiori, rose bianche e altre essenze sono state messe a dimora nel giardino pubblico. "Sarebbe bello che ora il Comune recintasse questo spazio, per preservarlo e valorizzarlo", la proposta di associazioni e singoli cittadini, arrivati con un vaso in mano. Fiori, ma non solo. Per Sofia è stata messa nel terreno anche una pianta delle farfalle, che richiama il murales realizzato sempre in sua memoria. "Le farfalle vivono poco, ma muoiono volando", si legge sulla targa azzurra posta sopra quello che diventerà, l’anno prossimo, un folto cespuglio. "Ora dobbiamo farlo attecchire. La prossima primavera vedremo tanti fiori a grappolo. Noi passeremo a prendercene cura", hanno assicurato le promotrici dell’iniziativa. Associazioni, mondo del volontariato, l’Amministrazione con il vicesindaco Antonio Velluto e l’assessore Loredana Manzi. E poi tanti amici, vicini, compagni della breve vita di Sofia, uccisa nella sua camera, mentre stava dormendo, dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui con diverse coltellate. "Siamo qui oggi in un parco che ha ci ha visti crescere, sorridere, dove abbiamo trascorso tante feste di compleanno - hanno raccontato gli amici del parco -. Ti ricordiamo con quella fascetta sui capelli che non era mai a posto e sistemavi sempre. Ti ricordiamo con quei capelli lunghi e liberi, come una farfalla. Ti ricordiamo col tuo carattere ribelle e sarai sempre con noi". Un manifesto con le foto dei compleanni con la torta, consegnato nelle mani di mamma Daniela. Così come gli altri pensieri, scritti dalle scuole dove Sofia ha trascorso infanzia e adolescenza, come la scuola dell’infanzia Pascoli. "Guardiamo le tue foto, i tuoi lineamenti di giovane donna e troviamo quella bambina che stava sui nostri banchi. Sarai sempre la nostra bambina", firmato le tue maestre.

Laura Lana