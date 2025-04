Società Benefit, il futuro economico passa dalla responsabilità sociale

Colombo Clerici*

Le Società Benefit sono aziende a scopo di lucro che, oltre al perseguimento del profitto, considerano anche l’impatto positivo verso la società e l’ambiente. Secondo la Camera di Commercio di Milano, le Società Benefit in Italia sono 4.593. La Lombardia con 1.500 imprese rappresenta il 32,6% del totale nazionale, Milano il 23%.

Nel 2024, rispetto all’anno precedente, l’incremento è stato del 27% in Italia, del 23% in Lombardia e del 21% a Milano. Altre province lombarde: Brescia 146, Bergamo 86, Varese 50, Como e Monza-Brianza 39, Mantova 32, Sondrio 19, Cremona e Lecco 14, Pavia 13, Lodi 9. Questi dati sono stati forniti in occasione della presentazione della Camera Arbitrale di Milano, società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, quale Società Benefit, prima istituzione arbitrale nel mondo ad avere acquisito la qualifica.

Quali sono le differenze con una società tradizionale? Queste ultime hanno come finalità il solo profitto, le Società Benefit aggiungono l’impatto positivo all’interno e all’esterno delle Società quali, per citare, riduzione delle emissioni CO, inclusione sociale, benessere dei dipendenti, supporto a comunità locali, educazione.

Se le Società Benefit sono nate con una legge del 2016 su modello delle Benefit Corporation Usa è doveroso ricordare che già negli anni ’50 un’azienda italiana, che vantava una presenza su tutti i maggiori mercati internazionali, con circa 36.000 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero, avrebbe potuto essere considerata una società benefit ante litteram, la Olivetti di Adriano Olivetti.

Vorrei ricordare anche lo statement del 19 agosto 2019, con il quale l’associazione che raggruppa gli ad delle più importanti società Usa ha "ridefinito gli scopi" della società per azioni, passando dallo shareholderism allo stakeholderism: cioè dal perseguimento degli interessi degli azionisti, al perseguimento degli interessi dei referenti sociali, investendosi indirettamente anche di un ruolo politico.

*Presidente Assoedilizia