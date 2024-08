Social housing in arrivo. Dodici alloggi dedicati ad anziani e disabili: "Qui si farà innovazione"

La riqualificazione dell’ex Torriani non si porta dietro solo la rigenerazione del comprensorio di corso Roma. Perché Officine Mak, la proprietà dell’area dismessa, in via Pergolesi realizzerà una palazzina riservata all’housing sociale. Una dozzina di alloggi di diverso taglio, per ospitare famiglie numerose che non possono stare sul libero mercato ma anche anziani soli. "Questo non sarà un palazzo popolare stile anni Settanta, come qualcuno ci ha accusato - spiega il sindaco Stefano Zanelli -. Sarà un intervento innovativo dal punto di vista sociale e assistenziale". Un piano intero sarà dedicato al progetto “Dopo di noi“. "Questo sarà un tema centrale nei prossimi anni: dare supporto ai disabili che si trovano soli, perché i genitori non ci sono più o non possono occuparsi di loro, perché a loro volta diventano persone fragili". Percorsi di autonomia e indipendenza, attraverso la regia dei servizi sociali del municipio e degli altri soggetti competenti.

"In quello stabile ci sarà anche un custode sociale 24 ore su 24 - annuncia Zanelli -. Sarà un operatore formato, in grado di rilevare il bisogno e assicurare interventi di sostegno alle persone anziane e non solo". Beneficio sociale, ma anche ambientale. Perché l’area di proprietà del Comune sarà interamente trasformata "con la rimozione del degrado urbano generato dopo il rilascio degli uffici destinati a sede decentrata di Cap, abbandonati da oltre un quinquennio", come si legge nella relazione tecnica.

"In via Pergolesi recuperiamo suolo e verde, riqualifichiamo una zona periferica e potenziamo i servizi abitativi pubblici, con l’incremento del patrimonio comunale di alloggi per far fronte all’emergenza abitativa" sottolinea il sindaco. È questa la modifica più rilevante del progetto sull’ex Torriani. "Siamo soddisfatti dell’interlocuzione avuta con Officine Mak e crediamo di aver trovare un buon equilibrio tra interesse privato e interesse pubblico, tra intervento edilizio e ricaduta sociale sul nostro territorio".