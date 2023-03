Smascherata falsa endocrinologa "Ora visite gratis ai suoi ex pazienti"

di Giulia Bonezzi "Egregio signor" tal dei tali, "desideriamo informarla che nel corso delle verifiche a campione che vengono svolte periodicamente sui nostri operatori sanitari abbiamo scoperto che la dottoressa G. P., di cui lei o un suo congiunto risultate pazienti, ha falsificato i titoli di specialità in forza dei quali da settembre 2022 collaborava con noi. Abbiamo immediatamente sporto denuncia alle autorità. Siamo consapevoli della gravità di questo episodio e, anche se truffati e parte lesa in questa vicenda, ce ne assumiamo la responsabilità. Speriamo voglia accettare le nostre scuse. La nostra priorità è la salute dei pazienti quindi la invito a prenotare immediatamente un’altra visita endocrinologica, ovviamente erogata a titolo gratuito, per valutare ogni azione che le consenta di non mettere a rischio il suo stato di salute, in particolare se le sono state prescritte delle terapie". Segue un numero di telefono diretto per prenotare la visita "che sarà erogata nel più breve tempo possibile", e la rassicurazione che "abbiamo ri-verificato i titoli di tutti i nostri altri medici e, come ovvio che sia, sono tutti regolari". Firmato, lo staff del centro medico Santagostino, 35 poliambulatori tra Bologna, Roma e soprattutto la Lombardia: il gruppo della sanità...