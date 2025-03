Skateboard, basket e volley: area Multi-sport, cantiere aperto

Sostenibilità ambientale e nuovi servizi. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la nuova area multi-sport di via Turoldo, vicino al Parco Nord. La cantierizzazione della zona presto ospiterà un nuovo spazio dedicato allo sport e al benessere di tutti. Un progetto proposto proprio dai ragazzi che frequentano il polmone verde. Città Metropolitana di Milano, Gruppo Cap e Comune di Cinisello in partnership hanno sviluppato il progetto Spugna, un articolato piano di interventi finalizzati a prevenire allagamenti, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi metereologici, che verrà realizzato grazie ai finanziamenti del Pnrr per un investimento pari a 1,4 milioni di euro. Drenaggio urbano sostenibile, alleggerimento della rete fognaria, conrasto agli eventi meteorici eccezionali e rigenerazione urbana del territorio: questi gli ingredienti del progetto Spugna.

Nello specifico, verrà realizzata una trincea filtrante lungo il lato nord dell’area, con 2 bacini di infiltrazione. L’area parcheggio prevede la realizzazione di una nuova rete meteorica per la raccolta e lo scarico delle piogge, con altre due trincee drenanti e l’impiego di pavimentazioni permeabili. A queste soluzioni tecniche si affiancano poi quelle relative alla valorizzazione vera e propria dell’area con attrezzature sportive: una pista di atletica di 400 metri, un’area skateboard e Bmx, una zona roller, un campo da basket e uno da pallavolo. "Interventi che si basano su processi naturali che sfruttano piante ed elementi vegetali per assorbire acqua e inquinamento, prevedono la sostituzione dell’asfalto con superfici permeabili in grado di far filtrare l’acqua e allo stesso tempo mitigare le isole di calore nel tessuto urbano", spiegano da Cap e Città Metropolitana. Altri 523mila euro andranno per il nuovo laghetto nel Parco Nord e con Biciplan saranno riqualificate le ciclabili su viale Fulvio Testi. La.La.