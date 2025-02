Sir Oliver pigliatutto: ancora “Tre coni“

Ancora “Tre coni“ per la gelateria Sir Oliver di via Garibaldi. È stato confermato per il terzo anno consecutivo il riconoscimento assegnato da Gambero Rosso, come una delle migliori gelaterie italiane. L’encomio rappresenta il massimo riconoscimento della categoria, composta da 72 gelaterie italiane, di cui 14 in Lombardia. Il premio è arrivato così anche a Novate, alla storica attività dei coniugi Antonella Olivieri e Maurizio Poloni, già annoverato come patron del gruppo Artico e docente della scuola di gelateria milanese. "A Novate l’attività, aperta dai miei genitori nel 1980, a breve compirà 45 anni. Nel negozio si é unito mio marito nel 1981 e con il tempo nostra figlia Laura. Adesso noi due abbiamo più di 60 anni e siamo felici che nostra figlia abbia voluto continuare nel nostro settore. Sono passaggi generazionali legati dalla tanta passione per il mestiere di creare gelati e semifreddi della tradizione italiana", spiega Antonella.

Quello del Gambero Rosso è un riconoscimento che ha confermato quanto la dedizione a un lavoro e i sacrifici possano portare a risultati importanti e a tante soddisfazioni. La selezione delle gelaterie avviene tra quasi 600 attività. A essere valutata non è solo la bontà del prodotto ma anche diverse altre caratteristiche, come il rispetto della tradizione da una parte e la ricerca dell’innovazione dall’altra. Sir Oliver nel 2023 ha vinto anche il premio novatese “Rino Reggiani - Città di Novate Milanese“, dedicato a coloro che contribuiscono, o hanno contribuito, a valorizzare le capacità produttive e le peculiarità della comunità novatese, distinguendosi per l’impegno profuso per la crescita civile e sociale della città. "Vogliamo anche continuare e iniziare nuove collaborazioni con il territorio e fare conoscere il laboratorio, l’arte del gelato, anche a scuole e bambini. Il lavoro dell’artigiano è importante", continua Antonella.

L’esperienza della famiglia ha portato dieci anni fa all’idea e realizzazione di un nuovo progetto, Artico, che prevede tra l’altro corsi di formazione rivolti a chi desidera intraprendere la professione del gelatiere.