Minacce col coltello ai vicini, chi è lo chef Simone Rugiati. I programmi tv, le fidanzate e la beneficenza

Milano, 30 novembre 2024 – “Lo showcooking l’ho inventato io”, scrive nella sua bio di Instagram Simone Rugiati. E in effetti lo chef, che nelle scorse ore è stato deferito in stato di libertà per aver minacciato i vicini con un coltello, è un volto notissimo, ormai da oltre vent’anni anni, di programmi tv dedicati alla cucina di livello.

Classe 1981, Rugiati si è diplomato all’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme. Dopo corsi e stage formativi in Italia e all’estero, Rugiati ha lavorato come commis in alcuni ristoranti toscani. Nel 2002 è iniziata l’avventura sul piccolo schermo, con le prime apparizioni nella trasmissione di Rai Uno “La prova del cuoco”, della quale è stato ospite fisso fino al 2009. Dal 2011 al 2018, è entrato nella scuderia di La7 come attore principale del programma “Cuochi&fiamme”, che poi approda su Food Network; senza dimenticare che per dieci anni è stato il protagonista dei format “Io, Simone e il loft” e “Nudo&Crudo” per Gambero Rosso Channel. E ancora, Rugiati è il conduttore e simbolo Food Advisor, in onda su Food Network dal 2019.

Non solo cucina, il grande pubblico lo ha visto all’opera negli anni scorsi pure in trasmissioni come “Tu sì che vales” e “Selfie”; nel 2010 lo chef prende parte alla settima edizione de L’isola dei famosi. Dall’anno dopo, la vera svolta della carriera televisiva di Rugiati, grazie a “Cuochi&Fiamme”, dove diventa uno dei cuochi più amati e il vero e proprio simbolo della trasmissione.

Simone Rugiati ha un ristorante, il Food Loft, in via Signorelli 9 a Milano, proprio dove si è consumato l’ultimo fatto di cronaca. Il FoodLoft è la “Factory House” di Rugiati, uno spazio multifunzionale di 350 metri quadrati.

Nella vita sentimentale ci sono state molte belle donne. La giornalista sportiva Monica Somma; la modella Malvina Seferi con cui ha partecipato a Pechino Express; la modella ecuadoriana Carla Cruz, con cui è stato per più di tre anni; Ahlam El Brinis, ex concorrente di Miss Italia conosciuta in discoteca e infine Claudia Motta, ex Miss Mondo Italia con cui è finita nel 2023.

Lo chef ha anche fondato una Ets (ente del terzo settore) che si chiama Simone Rugiati S-Chef For Future ETS, associazione no profit con cui aiuta in vari modi alcuni villaggi in Kenya.