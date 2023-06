Silvio Berlusconi, i funerali in diretta tv: orario e dove vederli

Milano, 14 giugno 2023 – E’ il giorno dell’addio a Silvio Berlusconi, morto due giorni fa all’ospedale San Raffaele di Milano. I funerali di Stato saranno celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini, oggi, alle 15, in Duomo.

Il feretro arriverà in piazza alle 14.55, scortato dalla polizia stradale nel tragitto cittadino (non è previsto l’uso della tangenziale) da Arcore al cuore di Milano, passando probabilmente per viale Monza e piazzale Loreto, fino ad arrivare in corso di Porta Vittoria e da lì in piazza Fontana.

Ad accoglierlo sul sagrato alto ci saranno sei carabinieri in alta uniforme per gli onori militari e l’arciprete del Duomo Gianantonio Borgonovo. L’ultimo a entrare nella Cattedrale, alle 14.50 dall’ingresso di via Cardinal Martini, sarà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, preceduto alle 14.45 dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Alle esequie sarà presente l’esecutivo al gran completo (a cominciare dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani), con trentadue esponenti che atterreranno all’aeroporto di Linate con un volo di Stato.

Le esequie di Silvio Berlusconi saranno un evento di rilevanza nazionale, seguite da numerose reti. Ecco come e dove sarà possibile assistere alle cerimonie.

I funerali di Berlusconi saranno trasmessi in diretta Tt sui canali Mediaset, l’azienda che l’ex presidente del Consiglio ha fondato nel 1993. L’ultimo saluto al Cavaliere potrà essere seguito in diretta su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset trasmetterà l’evento in diretta live dal Duomo milanese, rendendolo poi disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Quanto a Rai 1, è possibile che l'emittente offra una copertura dell'evento con uno speciale Tg1, in maniera simile a quanto avvenuto con i funerali di Maurizio Costanzo. La rete dovrebbe optare per concedere la copertura del servizio funebre al telegiornale concorrente, mostrando quanto accade nel Duomo e dintorni attraverso i programmi del pomeriggio, tra cui "Oggi è un altro giorno" e "La Vita in Diretta".

La7 offrirà una copertura diretta dei funerali di Berlusconi con uno Speciale TgLa7, a partire dalle 15. Sarà il direttore Enrico Mentana a commentare le esequie.

Le Reti All News, come Rai News 24 e Sky Tg24, garantiranno sicuramente la diretta delle esequie di Silvio Berlusconi.