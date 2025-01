Siepe di Natale al parco addobbata dai cittadini: "Grazie a tutti coloro che hanno partecipato"

Chi vuole la può abbellire fino al giorno dell’Epifania, sistemandovi palline, addobbi, pensieri e disegni. La "Siepe di Natale" al Parco Renzo Rivolta lungo via Vittorio Veneto e via Centurelli è sempre pronta ad accogliere le decorazioni dei bressesi: come è avvenuto, per il resto, per tutto il mese di dicembre, con i suoi 250 metri di siepe diventati un vero "albero in orizzontale". Tanti sono stati i cittadini, dai bambini ai giovani, dalle famiglie ai volontari delle associazioni locali, che vi hanno lasciato un ricordo o che hanno portato palline colorate per addobbarla: "Toglieremo gli addobbi martedì 7 gennaio - conclude Claudio Mondin, dell’associazione cittadina -. Mi prendo cura di Bresso, che ha organizzato la Siepe di Natale, e grazie a tutti i bressesi che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno abbellito la siepe". G.N.