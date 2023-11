Sicuri sulle due ruote. Le regole da rispettare

"Usi responsabilmente biciclette e monopattini?". Il codice della strada impone regole precise che devono essere osservate anche da chi guida bici e monopattini, per la sicurezza di tutti, soprattutto degli utenti più esposti a rischi stradali. Per questo è stato avviato dal comando della polizia locale il progetto “Bici sicure 2023”, finanziato da Regione Lombardia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza della micromobilità, l’uso consapevole di questi veicoli. Gli agenti del comando di via Repubblica andranno nelle scuole medie per sensibilizzare sulle regole da seguire. Se non ci sono percorsi riservati, bisogna utilizzare la strada e rispettare divieti di accesso, sensi unici, precedenze ed è vietato l’utilizzo degli smartphone. Nei percorsi con pedoni, attraversamenti, aree pedonali, percorsi ciclopedonali, è obbligatorio scendere dalla bici o monopattino e spingerli a mano. Nelle ore serali o con scarsa visibilità, è necessario attivare le luci. Davide Falco