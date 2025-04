Sicurezza web . Le imprese si mobilitano

Razzante*

Le imprese devono dotarsi di una governance aziendale solida, che includa sia la gestione dei dati – per assicurare qualità, conformità e sicurezza – che quella dei modelli di Intelligenza Artificiale (IA) per prevenire attacchi e fughe di informazioni sensibili. Esistono diverse soluzioni di IA disponibili per le imprese in ambito cyber, ad esempio strumenti per rilevare anomalie, programmi di formazione per i dipendenti e tecnologie di protezione. E’ quanto si apprende sfogliando il paper "IA e Cybersecurity" realizzato da Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta le principali aziende del settore Ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Dal documento emerge come l’IA e la Cybersecurity stiano diventando prioritarie nelle strategie di investimento delle aziende italiane. Il mercato appare in forte espansione, sia per l’IA che per la Cybersecurity. Per l’IA si passerà da 909 milioni nel 2024 a 1,80 miliardi nel 2027, mentre in ambito Cybersecurity si passerà entro il 2027 da 2 miliardi a 2,75 miliardi. Lo studio esamina il ruolo dell’IA come risorsa per la protezione dalle minacce cibernetiche, cioè per aumentare la sicurezza, e come fattore di vantaggio competitivo per le aziende. Le imprese sono chiamate ad adottare un approccio sistemico e multidisciplinare alla governance dell’IA, che integri competenze tecniche e legali. Secondo Anitec-Assinform occorre investire nella formazione per colmare il divario di competenze digitali e consentire alle aziende di trovare più facilmente le competenze necessarie per fronteggiare efficacemente attacchi informatici sempre più avanzati. In generale, è fondamentale promuovere la cultura delle Cybersecurity in tutti i settori e per ogni dimensione d’impresa. Innovazione dal basso e startup sono fondamentali nello sviluppo di soluzioni innovative per la difesa cibernetica.

*Docente

di Diritto dell’informazioneall’Università Cattolica

di Milano