Sicurezza stradale: una settimana di iniziative

Polizia locale e associazioni scendono in campo per la prima edizione della Settimana della sicurezza stradale, che da oggi a sabato vedrà iniziative per sensibilizzare al rispetto delle regole e alla responsabilità in strada. La manifestazione vede la collaborazione della sezione cinisellese dell’associazione italiana Familiari e Vittime della Strada che promuove il concorso annuale “I tuoi sogni viaggiano con te, proteggili“, rivolto agli studenti delle scuole medie. Mercoledì in piazza Gramsci sarà rappresentata la simulazione di un incidente stradale e la dimostrazione della corretta procedura di soccorso, grazie alla collaborazione dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile. Inoltre, in quattro diversi punti particolarmente visibili della città saranno installati alcuni mezzi, forniti dalla Cesarano Ciro srl, in modo da ricreare delle dinamiche di sinistri frequenti: auto, scooter e monopattini elettrici. Le installazioni saranno in piazza Gramsci, in via XXV Aprile angolo via Togliatti, nell’area di parcheggio messa a disposizione da Caleffi Abbigliamento, in via Cilea angolo via Machiavelli e in via Sant’Antonio angolo via Stalingrado. Ogni postazione sarà messa in sicurezza da transenne ricoperte da striscioni, che riportano la campagna di sensibilizzazione, ideata dal Comune e composta da slogan e dati rilevati dalla polizia locale sul territorio.

Laura Lana