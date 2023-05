Sicurezza, il sindaco scrive alla Meloni

Furti, spaccio e clandestinità: serve una revisione del quadro normativo per favorire la sicurezza dei cittadini. Ne è convinto il sindaco di San Giuliano Marco Segala, che su questo tema ha scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ai ministri dell’Interno e della Difesa Matteo Piantedosi e Guido Crosetto. Il primo cittadino esprime "frustrazione di fronte all’impotenza che spesso ammanta la lotta contro degrado e delinquenza nei nostri centri urbani. Ho più volte dovuto constatare come il lavoro encomiabile delle forze di Polizia dello Stato e delle Polizie locali venga privato di qualsivoglia efficacia da un quadro normativo che ormai rivela la propria inadeguatezza. Come si possono infatti definire leggi che consentono a soggetti, magari già fermati più volte nell’atto di rubare o spacciare, di poter continuare nelle proprie occupazioni criminali, senza temere di finire in carcere?

E norme che non consentono a un sindaco di intervenire sugli orari dei pubblici esercizi che rappresentano luoghi di attrazione per orde di incivili? E che dire dell’espulsione di soggetti irregolari, un foglio di carta che nella quasi totalità dei casi finisce in un cestino?". Secondo Segala, urge un adeguamento del sistema normativo "in modo da renderlo efficace strumento di sicurezza e tranquillità". Intanto, anche per aumentare la sicurezza percepita, "auspico che il Governo possa reintrodurre su larga scala l’operazione "Strade sicure" che, grazie all’impiego dell’Esercito, contribuirebbe a garantire un maggiore presidio del territorio, specie nelle ore tardo pomeridiane e serali. Infatti, da molto tempo ormai, i Comuni non capoluogo vengono dimenticati dalle politiche di sicurezza e tutti gli sforzi sono concentrati nelle grandi città". "Auspico inoltre che si possa organizzare un Comitato di sicurezza provinciale per la Città di Milano, allargato anche ai sindaci dei comuni metropolitani e non solo al sindaco di Milano".

A.Z.