Sicurezza, giro di vite. Bevande alcoliche vietate dalle 22 alle 6

Dopo le guardie giurate reclutate per controllare la zona di via Sempione e chiudere il parco pubblico dalle 22 alle 6 del mattino, il sindaco di Pero, Antonino Abbate, ha firmato una nuova ordinanza per contrastare fenomeni di degrado urbano e schiamazzi notturni. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, vieta "la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall’amministrazione o diversamente autorizzate – si legge – e la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ed in qualsiasi contenitore dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici fatta eccezione per le aree di servizio autostradali ricadenti nel territorio comunale".

Il nuovo giro di vite per garantire la sicurezza nelle ore serali e notturne è l’ennesimo provvedimento voluto dalla giunta comunale di centrodestra. Da quando si è insediata ha messo in campo progetti e ordinanze per rendere più sicura la città. Dal progetto di Controllo del vicinato all’accordo con società Sicuritalia per garantire un "servizio di sorveglianza dinamica nelle aree limitrofe di via Sempione".Ro.Ramp.