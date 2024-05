Sicurezza e salute. Faccia a faccia con le imprese

Due incontri per parlare di sicurezza e di salute sul lavoro, "un obbligo giuridico e sociale fondamentale per prevenire malattie e infortuni, o peggio le morti dei lavoratori", spiegano dal Comune. Dopo il primo incontro organizzato a novembre con rappresentanti di Ats e delle forze dell’ordine, l’Amministrazione prosegue gli appuntamenti dedicati alle imprese del territorio. Oggi, alle 17 nella sala consiliare, si parlerà di bandi e agevolazioni fiscali, durante un incontro organizzato con Assolombarda. Inail finanzia investimenti per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e incoraggiare le micro e piccole imprese. Inoltre, è riservata un’agevolazione fiscale alle imprese considerate virtuose in termini di sicurezza e salute nei posti di lavoro. Tratteranno l’argomento gli esperti di Asslombarda. L’incontro successivo sarà il 30 maggio sugli obblighi di formazione dei lavoratori, responsabilità penali e formazione per le emergenze.F.G.