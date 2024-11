Sicurezza e parcheggi. Arriva la Fiera

Sicurezza e parcheggi, le isole pedonali e i divieti, l’ordinanza ormai di rito di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine. Ma anche un programma ricchissimo di appuntamenti, eventi, mostre, gusto e svago: i motori sono ormai rombanti, e il fine settimana conclusivo della Fiera di Santa Caterina numero 240 è al via.

Le misure per rendere la sagra un momento di allegria e socialità in piena sicurezza erano già state formalizzate nelle scorse settimane, sono state limate nei giorni scorsi. L’isola pedonale riguarderà da domattina via e piazza Italia, vicolo Corridoni e piazza Cagnola, via Serbelloni, via Trieste, via Buonarroti e parte della via Restelli. Nessun pass indispensabile per i residenti, che potranno accedere alla zona rossa a passo d’uomo e per specifiche necessità. Le singole ordinanze della polizia locale sulla mobilità e i parcheggi nei giorni di sagra sono al sito del Comune. Un’ultima carrellata della vigilia sul programma. Fra bancarelle e giostre anche mostre evento, come quella sui 240 anni di fiera a Palazzo Pirola e come "Cartoline da Gorgonzola", esposizione di lavori sulla città realizzati dai ragazzi delle scuole. Domani dalle 10 alle 18 un evento dedicato a lavoro ed eccellenze imprenditoriali cittadine. Fra le tante iniziative la tradizionale Santa CateRun e l’attesissima distribuzione di polenta e gorgonzola in collaborazione con la pro loco, che si terrà domenica alle 12 in piazza della Repubblica. Sia domani che domenica saranno gli alunni dei corsi di cucina dell’Accademia Formativa Martesana ad animare l’enorme stand ristorante La cucina dell’Accademia: casoncelli e pizzoccheri, stuzzichini e merenda saranno distribuiti con possibilità di consumare in spazio coperto e riscaldato.

Monica Autunno