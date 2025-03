Sicurezza davanti alle scuole, volontari a fianco della polizia locale

Il nucleo volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Bollate scende “in strada” a fianco degli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza scolastica. Al via il nuovo progetto per rendere più sicuri gli orari di entrata e uscita in alcune scuole della città: i volontari affiancheranno la polizia locale nel posizionamento e nella rimozione delle transenne nelle strade a traffico limitato, supervisionando la situazione. Al momento in fase sperimentale, il progetto prevede la presenza dei volontari ogni martedì davanti alla scuola di via Diaz. L’obiettivo è di estenderlo anche in altre scuole. Volontari, ma non solo. Il comando sta potenziando il servizio scolastico con la formazione di quattro nuovi agenti che dovranno presidiare gli attraversamenti più critici. "Ringrazio il comando di polizia locale per il coordinamento del servizio - commenta l’assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli -. Con l’arrivo dei nuovi agenti puntiamo a una presenza più capillare sul territorio". Ro.Ramp.