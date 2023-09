Sicily by Car: Noleggio Auto a Milano, Nulla da Pagare

Sicily by Car si difende e contrattacca. Parliamo della causa davanti alla Suprema Corte di Cassazione che vede contrapposte la società di noleggio auto e l’amministrazione comunale sul pagamento di 751.321 euro di multe inflitte a Milano a macchine guidate da clienti di Sicily by Car. La società guidata da Tommaso Dragotto, in una nota, cita le parole della Suprema Corte di Cassazione in un’ordinanza del 2020 per sottolineare che la società "ha sempre ottemperato all’obbligo su di essa gravante di comunicare all’ente impositore i nominativi e i recapiti di coloro che avevano noleggiato i veicoli" e che "nelle ipotesi di cui all’articolo 84, il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione".

La nota di Dragotto evidenzia che "le ipotesi di cui all’articolo 84 del Codice della strada sono proprio le ipotesi – tutte le ipotesi – di “locazione senza conducente’’, che è l’autonoleggio". La conclusione del presidente della società di noleggio è che "Sicily by Car non ha commesso alcun illecito amministrativo, nulla deve dunque pagare ad alcun titolo, ci si augura che giustizia venga fatta, nelle sparute ipotesi di soccombenza in Cassazione, dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo che la società ha recentemente adito a tutela delle proprie ragioni".