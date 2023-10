Siae Microelettronica, il sindaco:. Comune garante nella vertenza

Un tavolo per ricomporre la crisi di Siae, il polo di via Buonarroti leader nel settore delle telecomunicazioni, dove lavorano 650 addetti. La proposta è arrivata da Stefano Zanelli. "Come sindaco di Cologno Monzese esprimo la nostra totale disponibilità a farci garanti e promotori di un percorso di incontro tra le parti e tutti i soggetti coinvolti nella vertenza Siae Microelettronica", ha spiegato il primo cittadino a conclusione della seduta della commissione Attività produttive in Regione, dove sono stati ascoltati i delegati della proprietà e i rappresentati sindacali dei lavoratori. Come emerso durante la seduta, di fronte alle preoccupazioni dei dipendenti in merito alla diminuzione della produzione e ai timori per la situazione occupazionale, l’azienda si è impegnata in un rilancio delle attività con un piano industriale che verrà presentato a breve. Intanto, Siae ha annunciato che da novembre saranno investiti 30 milioni di euro. "L’augurio di questa Amministrazione - ha concluso Andrea Arosio, assessore alle Politiche del lavoro e alle attività produttive - è che questo piano di rilancio venga condiviso con i lavoratori, che possa garantire i livelli occupazionali e che possa essere risolutivo". Ad aprile il personale aveva scioperato contro l’ipotesi di cassintegrazione ottenendo invece il contratto di solidarietà.

La.La.