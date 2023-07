Si tinge di tricolore la panchina accanto a quella con le tinte Ue

Diventa un caso politico la panchina dipinta con i colori dell’Italia posizionata a pochi metri da quella dedicata all’Europa, inaugurata lo scorso 4 giugno dall’associazione Officina delle idee. Le due panche, oggetto di dibattiti tra componenti del Pd cassanese e centrodestra, si trovano l’una di fronte all’altra all’angolo che unisce via Dante con via Rossini. L’iniziativa di dipingere il tricolore su quella panchina dirimpettaia a quella europea nasce dalla volontà dell’assessorato alle Politiche giovanili. Una decisione, che non è però piaciuta ad esponenti del Pd cassanese, secondo fonti attendibili all’interno del partito. Antonio Capece, assessore alle Politiche giovanili, prova ad abbassare i toni sottolineando il suo apprezzamento ai colori nazionali: "È un’idea che trova posto all’interno del progetto di Politiche giovanili. Avevamo previsto di restaurare alcune panchine e abbiamo quindi pensato di iniziare proprio con la panchina di fronte a quella europea affiancandola con i colori dell’Italia per rafforzare ulteriormente il legame del nostro Paese nelle istituzioni europee. Siamo europei ma anche italiani. Il nostro tricolore è richiamato anche nella nostra carta costituzionale ed è un simbolo storico di unità, libertà , democrazia e speranza". Stefano Dati