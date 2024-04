Si ribaltano dopo lo scontro, due gravi

L’auto sulla fiancata sinistra, con le lamiere accartocciate dopo vari ribaltamenti. Tre feriti in ospedale, di cui due in condizioni molto delicate. È il pesante bilancio dell’incidente avvenuto alle 3.30 di ieri notte all’angolo tra via delle Forze Armate e via Beltrami, non lontano dal capolinea della metropolitana di Bisceglie. Per motivi ancora da accertare, verosimilmente legati a una mancata precedenza da parte di uno dei conducenti, due auto si sono scontrate all’incrocio: il violento impatto ha fatto cappottare una Toyota Yaris, finita sul marciapiedi.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo dell’utilitaria e affidarli alle cure dei sanitari di Areu. Secondo le prime informazioni, una quarantunenne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo con un grave trauma toracico. Preoccupanti pure le condizioni di una cinquantasettenne, all’Humanitas con traumi alla testa e alla schiena.

Quadro clinico più incoraggiante per un ventiquattrenne, finito al Policlinico per alcune contusioni riportate nell’incidente. In via Beltrami sono arrivati anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire dinamica e responsabilità.