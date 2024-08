Si ribalta autocisterna. Grave il trasportatore

Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla rampa d’accesso alla Val Tidone: un camionista di 50 anni è rimasto gravemente ferito. È stato necessario chiudere la strada per recuperare il pesante automezzo, una cisterna che conteneva acido solforico. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo ed è finito fuori strada mentre affrontava la rampa di accesso che dalla Vigentina (via Abruzzo) immette sulla Val Tidone.

La cisterna ha sfondato il guard rail e si è ribaltata nella scarpata. L’uomo, che ha riportato gravi traumi al bacino e a una gamba, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica: a provocare l’incidente potrebbe essere stato un malore del conducente, una distrazione o un ostacolo improvviso. Su quella rampa non è raro trovare auto che uscendo dalla Val Tidone invadono la corsia opposta. Ma per ora si tratta solo di ipotesi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale che ha posto sotto sequestro il mezzo. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Fortunatamente, nonostante si sia ribaltata nella scarpata, la cisterna è rimasta integra. Il traffico diretto a Milano è stato deviato su percorsi alternativi che attraversano il Comune di Opera. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso dalle 14, orario in cui si è verificato l’incidente, fino a sera. Solo per travasare l’acido solforico in un’altra autobotte ci sono volute oltre tre ore. Poi sono iniziate le operazioni per il recupero della cisterna effettuato con un carro speciale.

Massimiliano Saggese