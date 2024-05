Si nuota alla Bocconi con Pellegrini. La Statale va di corsa all’Idroscalo

Domenica sportiva per le università milanesi (e non solo). Nella piscina olimpica del Bocconi Sport Center di Viale Toscana va in scena la seconda edizione dell’International Alpha Cup. Madrina d’eccezione, Federica Pellegrini, che guiderà le gare a bordo vasca con un altro simbolo: Massimiliano Rosolino. Tra le stelle emergenti del nuoto non mancherà anche Sara Curtis.

Le gare inizieranno alle 9, serie veloci al pomeriggio, con le gare delle 15.30 che saranno seguite da un vero e proprio show. All’Idroscalo questa mattina correrà invece la Statale per i suoi 100 anni con la “StaiSano! Run“, progetto che nasce dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università, con il supporto della Scuola di Scienze Motorie, delle Istituzioni cittadine, del mondo del terzo settore e di aziende. Corse da 6,2 km o 12,4 km e per tutta la giornata sarà allestito il Villaggio della Salute. Si corre anche a Mind con la “Wings for life world run“ e l’obiettivo di raccogliere fondi in favore della cura per le lesioni al midollo spinale. In campo anche gli ambassador sportivi, la leggenda del basket Gigi Datome, la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, i piloti Tony Arbolino e Filippo Farioli, la player Kurolily e gli ospiti d’eccezione Giulia Lamarca, Leonardo Lotto e Michel Roccati.