Si lancia in un abbraccio per sfilare l’orologio di lusso. Presa ladra di cinque colpi

Da San Giuliano Milanese a Forlì per rubare: arrestata la ladra degli abbracci. Adocchiava le prede con cura, poi si fiondava su di loro con abbracci stretti, molto affettuosi, sfilava orologi costosi o altri oggetti di valore, poi si scusava dicendo di aver sbagliato persona e spariva nel nulla, lasciando interdette le vittime che solo in un secondo momento si rendevano conto di essere state derubate. Una tecnica spesso adoperata dai pendolari delle truffe che però alla ladra milanese alla fine è costata il carcere. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Forlì l’hanno arrestata in collaborazione con i colleghi dell’arma di San Giuliano Milanese. La donna, di origine straniera, tra i mesi di maggio e giugno, aveva messo a segno ben 5 colpi nel comune romagnolo per un bottino complessivo che si aggirerebbe sui 30mila euro. A lei si è arrivati grazie alle meticolose indagini condotte dai militari della Compagnia di Forlì. I carabinieri dopo avere individuato una serie di veicoli utilizzati dalla donna per i suoi spostamenti, sono giunti a localizzare la sua casa a San Giuliano. Qui la donna è stata prelevata ed è stata portata a Milano a San Vittore. Le forze dell’ordine stanno anche cercando di recuperare la refurtiva. Si tratta di alcuni orologi di note e costose marche e di monili preziosi.

Massimiliano Saggese