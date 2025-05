Si chiede la pace a colpi di pedale assieme all’Anpi

Parte oggi alle 16.30, dall’area mercato, la biciclettata per la pace. Organizzata dall’Anpi - sezione Mario Brasca di Novate - percorrerà le vie della città per dire un fermo no a tutte le guerre. "La bicicletta è sempre stata uno strumento di libertà, democrazia e pace – spiegano dall’Anpi –. Ha contribuito all’emancipazione della donna abbattendo molti stereotipi e pregiudizi di genere. È stata per i lavoratori della grande industria e delle campagne del ’900 il mezzo più economico e insostituibile col quale raggiungere i luoghi di lavoro. Nella stagione della Guerra Fredda e dell’incubo termonucleare il movimento dei “Partigiani per la Pace“ promuoveva le proprie campagne a vigorosi colpi di pedale. Oggi è simbolo di sostenibilità ambientale e di mobilità leggera. Di un diverso modello di sviluppo sociale ed economico".

L’invito è aperto a tutti i cittadini e alle associazioni a cui si aggiunge la richiesta di portare magliette colorate, bandiere della pace, cappellini e campanelli. Sino ad ora hanno aderito Legambiente Circolo Giorgio Tozzo, Acli Novate, Circolo Steve Biko, Circolo Rosselli SpiCGIL, Lista Daniela Maldini, M5Stelle Novate, AVS - Rete Civica Novatese, Pd Novate.

Davide Falco