Si apre il tavolo per la Smartland

Al via il Tavolo politico composto dai sindaci dei Comuni di Zibido San Giacomo, Binasco, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Noviglio, Rosate, Vernate e dal consigliere delegato allo sviluppo economico di Città metropolitana di Milano Giorgio Mantoan. Ieri si è temuto il primo incontro a Palazzo Isimbardi per costituire la cabina di regia del progetto SOM – Smartland sudovest Milano che intende promuovere il territorio sviluppando a livello sovracomunale la green mobility, la digitalizzazione, la transizione energetica, la rigenerazione e la nuova socialità, con Zibido San Giacomo come Comune capofila.

"Siamo felici che Città metropolitana dia valore – dichiara la sindaca Sonia Margherita Belloli – alla capacità dei nostri Comuni di mettere insieme le forze per poter incidere in modo più efficace sul territorio. Si tratta di un investimento territoriale integrato e il ruolo di Città metropolitana sarà importante per aiutarci a intercettare i reali bisogni condivisi dai territori. Un punto di partenza importante per lavorare sui nostri progetti". Attraverso una società specializzata, i Comuni sono impegnati a intercettare fondi da destinare a interventi pubblici. Con la Città metropolitana avranno ora l’opportunità di promuovere lo sviluppo e dare concretezza agli interventi che ricalcano le linee programmatiche di ciascun Comune, oltre a quelle individuate dal piano strategico di Città metropolitana e dal programma regionale di sviluppo. Dallo sviluppo sostenibile e tutela ambientale alle iniziative per la famiglia, la solidarietà sociale e l’inclusione, l’istruzione, il governo del territorio, la mobilità.

"Le prime attività sono già in corso – evidenzia l’assessore al Pnrr e vicesindaco Anita Temellini – e una coinvolge il nostro Comune, con Noviglio, Rosate, Calvignasco e Casorate Primo per "Bici in Comune", partecipando a un bando del ministero per lo Sport e i giovani. Stiamo inoltre lavorando con Binasco a un progetto ambientale ("Ri.Circolo.Lo") e a un intervento per la scuola".M.Sag.