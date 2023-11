"Sì" alle telecamere nel quartiere Stadera. I consiglieri di centrosinistra si astengono

Emergenza sicurezza nel quartiere Stadera, il Municipio 5 chiede l’installazione di telecamere in via Neera, via Barrili, via Montegani e nei giardinetti di via Palmieri. Il documento, presentato dalla consigliera della Lega Andreana De Franceschi, premette che nelle strade sopraelencate "vi sono molte persone che bivaccano, la maggior parte extracomunitarie" e sottolinea che "i residenti lamentano continui bivacchi, furti e atti vandalici nella zona" e che "negli ultimi mesi vi sono state anche risse e lanci di oggetti contundenti che hanno messo a rischio i passanti e danneggiato le auto parcheggiate".

La mozione, quindi, chiede che il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese e l’assessore competente si impegnino "a provvedere all’installazione di telecamere in via Neera, via Barrili, via Montegani e nei giardinetti di via Palmieri" e chiedano alla Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala e al prefetto Renato Saccone "un maggior presidio della zona da parte delle forze dell’ordine". Il documento è stato approvato dal Consiglio di Municipio 5 lo scorso 19 ottobre ma la votazione è stata politicamente significativa: gli astenuti, infatti, hanno superato i favorevoli, mentre non si è registrato nessun contrario.

In altre parole, sui 17 consiglieri (su 31) presenti in aula, nove consiglieri dell’opposizione di centrodestra hanno votato a favore delle telecamere allo Stadere e dieci consiglieri della maggioranza di centrosinistra si sono astenuti, consentendo così alla mozione di essere approvata, ma senza schierarsi né a favore né contro.

M.Min.