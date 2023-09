Sì al Piano Casa a Milano: Housing sociale in aumento

Ventisei sì, otto no e due astensioni. Il Consiglio comunale ieri ha approvato il Piano Casa insieme al documento programmatico, di indirizzo politico, “Una nuova strategia per la casa” che contiene la visione dell’Assessorato alla Casa e lo sviluppo di obiettivi e strategie sul tema abitativo per Milano e l’area metropolitana di riferimento. "Si tratta di un piano triennale ambizioso – dichiara l’assessore Pierfrancesco Maran – che per la prima volta punta a dare una visione strategica e di indirizzo complessiva grazie al documento che è stato realizzato con il supporto degli uffici del Comune. I numerosi progetti programmati puntano a dare una risposta rispetto al caro affitti e alle difficoltà sempre maggiori che i lavoratori, anche di aziende pubbliche essenziali, riscontrano nel trovare un alloggio a Milano".

Il Pd a Palazzo Marino esulta: "Il Piano Casa prevede l’aumento dell’housing sociale e delle abitazioni per chi ha bassi salari. è stata approvata la nostra strategia dem per la casa", si legge in una nota. I dem Filippo Barberis (nella foto) e Federico Bottelli, infine, aggiungono: "Aumentiamo la risposta all’emergenza abitativa, ma il Governo si occupi del problema e sostenga Comuni e cittadini".