Sfruttamento minorile ancora in molte zone

È particolarmente efficace affrontare a scuola problematiche di attualità mediante l’analisi di romanzi denuncia, specialmente se la scelta ricade su testi come “Storia di Iqbal“ Edizione Speciale 20 anni dopo - di Francesco D’Adamo.

Durante il Laboratorio di Giornalismo, la classe 3F della Secondaria di Cambiago, dopo la lettura del testo dello scrittore D’Adamo, ha analizzato la struttura della copertina nelle sue varie sezioni, per poi riprodurre in modo personale una breve recensione per la quarta di copertina con frasi a effetto per incuriosire il potenziale giovane lettore e fornirgli il senso generale del testo.

Ogni gruppo ha scelto le strategie ritenute più adatte e avvincenti per catturare l’attenzione del lettore e costringerlo a sfogliare lesto le pagine del testo, intrigandolo senza mai rivelare il finale, riuscendo così, magari a fargli acquistare il romanzo e a distoglierlo dal desiderio fugace di giocare alla Play Station almeno per quella volta.

All’immediatezza della recensione di quarta di copertina, si sono susseguite le proposte per la seconda di copertina con un’introduzione alla trama e per la terza di copertina o risvolto con foto e breve biografia dell’autore, che lungi dall’essere un curriculum vitae, è apprezzata per la sua immediatezza. L’ultima fase dell’analisi del romanzo li ha visti cimentarsi nella realizzazione di un creativo booktrailer. Di seguito si passano in rassegna le fasi che hanno preceduto la realizzazione del booktrailer su “Storia di Iqbal “_ Edizione speciale 20 anni dopo, Francesco D’Adamo -. Seconda di copertina. Storia vera e ancora attuale di Iqbal Masih, ceduto dalla sua famiglia di contadini, che indebitata vive in condizioni di povertà. Obbligato a lavorare come tessitore per tutto il giorno dalla mattina alla sera miseramente, Iqbal troverà però la forza per ribellarsi dalla mafia dei tappeti e per far arrestare il suo padrone. Il suo coraggio salvò centinaia di bambini che, come lui, vivevano in condizioni di schiavitù.

Terza di copertina - risvolto di copertina. Francesco D’Adamo, nato nel 1949 da profughi istriani arrivati a Milano dopo la Seconda guerra mondiale, si laurea in lettere moderne e insegna materie letterarie nelle scuole superiori. Sul finire degli anni ‘90 inizia a scrivere per i ragazzi, definiti da lui stesso adulti che hanno qualche anno in meno.

Quarta di copertina. Iqbal Masih fu uno dei più grandi accaniti oppositori dello sfruttamento del lavoro minorile. Con le sue azioni salvò dal lavoro forzato milioni di bambini, non solo in Pakistan, ma in tutto il mondo. Raccontare la sua storia è un modo per ricordare le sue gesta e per capire le condizioni di molte persone in Paesi che vivono al sotto della soglia di povertà.

Iqbal fu assassinato il 16 aprile 1995 dalla stessa mafia, che lui aveva avuto il coraggio di denunciare.