Sfilano i diplomandi Ied Capi sportivi nascosti e biopelle con l’avocado conquistano le giurie

di Simona Ballatore

Gli studenti della Scuola di Moda Ied Milano sfilano per la prima volta in piazza, all’Arco della Pace, con le loro collezioni di diploma per Avant Défilé. Lo hanno fatto per due giorni davanti a una giuria di oltre 800 cittadini-votanti che, insieme ai professionisti del settore hanno decretato i tre vincitori, pronti a esibirsi sulle passerelle nazionali e internazionali, dopo avere esplorato le stanze del Dazio di Levante: tredici quante le collezioni di Fashion Design e Shoes and Accessories Design create da 17 designer. Il Premio della Stampa va a Cristian Bogliano, con la collezione intitolata “Surrounded by Nobody“, in collaborazione con Maeba e Texal: "Nella collezione ho voluto dare un accento al lato nascosto dei capi sportivi ‘secondari’, che non sono venduti o messi in giro", racconta. Susy Zhang e Jieru Yang si sono aggiudicate invece il Premio dei professionisti con la collezione “Natural Rhapsody“ e capi in biopelle che hanno creato con le loro mani con semi e polpa di avocado, tinture naturali (tè nero, eucalipto, lonicera): tutto biodegradabile. Francesco Saverio Matera e Alessio Baldasseroni hanno conquistato il pubblico con la collezione “Materia“: la loro proposta - già pronta a diventare brand - si adatta alle esigenze corporali di tutti, anche di chi ha disabilità. "La moda, in un modo o nell’altro, riguarda davvero tutti ed è stato davvero emozionante vedere la gente comune, turisti inclusi, incuriosirsi di fianco agli addetti ai lavori alla visione dei giovani designer Ied in questo primo Avant Défilé aperto alla città", sottolinea Olivia Spinelli, coordinatrice e creative director dell’area moda Ied Milano e curatrice dell’evento.