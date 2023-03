“Sfidautismo“: testimonianze arte e giochi

Torna "Sfidautismo", l’iniziativa per parlare e confrontarsi sull’autismo grazie agli eventi e agli incontri organizzati dai comitati genitori e dalle associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Corsico. "Un evento che mette al centro i bisogni e i diritti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura –, ringrazio tutte le associazioni, i comitati e il lavoro di rete svolto dall’assessora Angela Crisafulli ed Elena Galli". Gli eventi si svolgeranno domenica, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Si inizia nella sala La Pianta con un convegno, poesie con l’accompagnamento della scuola civica Antonia Pozzi, una mostra di pittura di Matteo Silvestri, giovane artista autistico, e proiezione di cortometraggi. Tante le testimonianze, i racconti e gli spunti di riflessione. Nel pomeriggio, in via Cavour, incontri con le associazioni, laboratori, giochi, musica, letture, esibizioni e lancio di palloncini. "È necessario lavorare per sviluppare un approccio nuovo e inclusivo – aggiunge Crisafulli –, creando una società che aiuti a far uscire i più fragili dall’isolamento".

Fra.Gri.