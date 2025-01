Settimo, adolescenti alla RiScossa. Contrasto alla povertà educativa

Due parole d’ordine: protagonismo giovanile e aggregazione. Due obiettivi: riqualificare lo spazio dell’ex osteria di Palazzo Granaio e organizzare nuove attività artistiche, culturali e ricreative. Riparte da qui il progetto RiScossa, lo spazio aggregativo per ragazzi e ragazze di Settimo dai 10 ai 17 anni, inaugurato lo scorso giugno grazie a un finanziamento di Impresa sociale “Con i bambini“ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto – che coinvolge il Comune di Settimo Milanese, l’istituto comprensivo, Sercop, il consorzio di cooperative sociali CoopeRho AltoMilanese, la cooperativa sociale Serena, l’associazione 20Zero19, la cooperativa sociale Codici e la cooperativa Stripes – in questi mesi ha accolto a palazzo Granaio molti studenti delle scuole medie, tre pomeriggi alla settimana (martedi, mercoledì e giovedì), dalle 14 alle 19, per momenti di aggregazione, aiuto nei compiti e un corso di scrittura di brani rap.

"La risposta da parte dei ragazzi è stata molto buona, questo anche grazie alle scuole che ci hanno consentito di fare incontri, classe per classe, per presentare il progetto e al progetto del doposcuola che c’era prima di noi – dichiara Giuseppe Bernardi, della cooperativa Serena –. Ora riprendiamo con una nuova fase e ci rivolgiamo ai ragazzi più grandi, studenti e studentesse delle scuole superiori, affinché diventino protagonisti della rigenerazione di un nuovo spazio di aggregazione giovanile sempre all’interno di Palazzo Granaio, collaborando con tecnici e architetti della cooperativa sociale Codici. Vogliamo sapere le loro idee su come ripensare l’ex osteria e sulle attività da organizzare".

Per questo motivo nei giorni scorsi il Comune ha inviato circa 1.300 lettere alle famiglie dei minori di questa fascia d’età invitandoli a un incontro aperto a tutti che si terrà giovedì 30 gennaio alle 18.30 a Palazzo Granaio per presentare lo spazio e per continuare il percorso di co-progettazione su come dovrà essere e su quali attività dovrà ospitare. Laboratori indoor e outdoor, presto comincerà anche un corso per imparare a fare il dj. Ma con uno sguardo anche sulla città. Il progetto RiScossa, infatti, oltre a promuovere questo spazio aggregativo giovanile all’interno di Palazzo Granaio, prevede una serie di attività per la rigenerazione urbana di spazi cittadini con attività artistiche, culturali o sportive itineranti.

Roberta Rampini