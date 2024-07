Sette progetti per promuovere la montagna

"Portare i giovani, le famiglie e i bambini in montagna significa dare un futuro a questi territori e mantenere l’identità delle comunità che ci vivono e lavorano: la montagna saprà rilanciarsi se proprio i giovani e le famiglie saranno protagonisti in montagna". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha indicato l’obiettivo dei progetti presentati al Pirellone nell’ambito della “Legge per le Montagne di Lombardia”. Si tratta di 7 progetti sostenuti dal Consiglio regionale con 60mila euro per valorizzare esperienze di giovani e famiglie nei rifugi alpini lombardi e promuovere la conoscenza del patrimonio montano lombardo. "I progetti che abbiamo deciso di sostenere con questa legge hanno un valore educativo perché conoscere la montagna significa imparare a guardare la vita da un’altra prospettiva" ha evidenziato il vicepresidente del Consiglio, Emilio del Bono. Alla presentazione sono intervenuti rappresentanti del Club Alpino Italiano, dell’Associazione Montagna Italia e della Special Bergamo Sport.