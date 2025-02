Settala, schianto fra un’auto e il furgone di dog sitter con dieci cani: gravemente ferita donna di 45 anni

Settala (Milano), 24 febbraio 2025 – Una donna di 45 anni originaria di Lecco si trova ricoverata in gravi condizioni in codice rosso all'Ospedale Niguarda a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30 sulla provinciale 39 “Cerca” alle porte di Settala nell’hinterland sudest di Milano. L'auto su cui la donna stava viaggiando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente con un Doblò guidato in quel momento da un dog sitter trentenne al cui interno trasportava una decina di quadrupedi. Per lui si è reso necessario il ricovero in codice giallo al Policlinico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola insieme a polizia locale e 118. Illesi i dieci cani trasportati nel Doblò, tre di loro hanno riportato lievi ferite.

I due veicoli coinvolti sono andati completamente distrutti