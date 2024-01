Settala, incendio alla PSV di viale delle Industrie

Settala, 31 gennaio 2024 – Un incendio è in corso all'interno della PSV srl di viale delle Industrie. L’azienda si occupa di imballaggi di plastica. Le fiamme sono già state circoscritte e confinate in punto ma non ancora domate ma una colonna di fumo grigio è ben visibile anche a chilometri di distanza.

L’intervento

Sul posto 5 mezzi dei Vigili del fuoco per un totale di 25 uomini provenienti dai distaccamenti di Gorgonzola, piazzale Cuoco e sede centrale. Presenti anche Carabinieri e 118. Non si registrano persone coinvolte o feriti.

Le cause

L’incendio, da un primo sommario esame dei vigili del fuoco, potrebbe essersi sprigionato da un tetto di uno dei capannoni dell'azienda interessato da lavori di manutenzione.