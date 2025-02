Sesto vetrina dello sport. Crescita e coesione sociale. Gli atleti danno spettacolo

Lo sport come "strumento di inclusione, crescita personale e coesione sociale", spiega il sindaco Roberto Di Stefano, annunciando "tre importanti appuntamenti, patrocinati e supportati dal Comune, che animeranno la città nelle prossime settimane", aggiunge il primo cittadino.

Domani si terrà il saggio finale dei partecipanti di "Crescidanza - Passi di Successo", progetto proposto lo scorso autunno con successo. Si tratta di un corso gratuito di danza dedicato a cinque coppie di ragazzi e ragazze dai 12 ai 25 anni. Il progetto ha offerto ai partecipanti l’opportunità di apprendere danze standard come valzer, slowfox, tango e caraibiche (salsa, bachata, merengue).

L’evento conclusivo, "Talenti in Scena", si terrà oggi, dalle 15 alle 17.30, alla scuola Eureka, con l’esibizione anche di campioni internazionali. "L’Amministrazione ha patrocinato anche il progetto "Tutti per Uno, Uno per Tutti", ideato e promosso dalla società sportiva Ad Astra Volley, in collaborazione con la Consulta dello Sport - raccontano dal Comune -. L’iniziativa si rivolge ai bambini dai 7 agli 11 anni, con un forte focus sull’inclusione motoria, di genere e culturale, prestando particolare attenzione alle categorie svantaggiate anche dal punto di vista economico".

Il progetto (gratuito, a eccezione dei costi assicurativi) ha una durata di sei mesi e si svolgerà nelle palestre don Milani, Galli, Marzabotto, Breda e Calvino. Un’opportunità per i piccoli di crescere attraverso i valori dello sport e del gioco di squadra.

Terzo evento in programma: la 28esima edizione della "Spring cup", prestigiosa competizione internazionale di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio, dal 14 al 16 febbraio al Palasesto. Oltre 500 atlete e 25 squadre provenienti da cinque nazioni si sfideranno in esibizioni spettacolari sulla pista del ghiaccio, in questo evento organizzato dalla Federazione italiana sport ghiaccio, in collaborazione con il Comune.

"Questi tre eventi – dichiara il sindaco Di Stefano – rappresentano al meglio il valore dello sport come motore di inclusione e socialità per la nostra comunità. Come Città europea dello sport, Sesto San Giovanni continua a investire in progetti che promuovono il talento, la partecipazione e la condivisione. Invito tutti i cittadini a partecipare e a sostenere queste iniziative".