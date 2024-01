Sesto, sgomberato il palazzone del degrado di via Marconi: a breve il cantiere

Sesto (Milano) – Un blitz della polizia locale nel palazzone del degrado di via Marconi, da anni ormai occupato e diventato una discarica a cielo aperto. Oggi, giovedì 25 gennaio, il comando ha provveduto a sgomberare una decina di abusivi dall’edificio che si estende sui civici 248-252. L’immobile è stato anche svuotato da una grande quantità di masserizie e rifiuti che erano stati accumulati: è servita una piccola ruspa per raccogliere e portare via decine di carichi. L’immobile è stato anche messo in sicurezza: ancora in queste ore si sta provvedendo alla chiusura completa degli accessi alla struttura. Prossimamente si procederà anche alla demolizione del palazzo per poter così riqualificare l’area.

“Questo edificio si è dimostrato in questi mesi, un punto critico per la sicurezza cittadina, a causa della presenza degli occupanti stranieri, spesso provenienti da Milano, che hanno provocato disagi e degrado in tutto il quartiere Rondó e nelle aree limitrofe – ha ammesso il sindaco Roberto Di Stefano -. Adesso finalmente con lo sgombero e la seguente demolizione si potrà dare il via al processo di riqualificazione grazie alla costruzione di un moderno complesso residenziale”.

Ormai da due anni l’edificio è stato attenzionato dalle forze dell’ordine, con sgomberi che si sono ripetuti ciclicamente e anche un’ordinanza, lo scorso giugno, che obbligava la proprietà al ripristino di uno stato di sicurezza e di igiene idoneo. A settembre c’era stato un nuovo sopralluogo della polizia di Stato e della polizia locale, che avevano evidenziato "una situazione di degrado ormai insostenibile con un problema di igiene pubblica per i vicini di questo stabile".

Il rendering del nuovo palazzo

A ottobre la proprietà aveva iniziato le prime misure, ripristinando la recinzione in parte divelta e avviando la pulizia interna di tutti i locali e di tutta la striscia di terreno davanti alla strada. Entro dicembre 2025 il palazzone del degrado dovrà lasciare spazio a un nuovo complesso residenziale di ultima generazione realizzato con una progettazione a basso impatto ambientale, realizzata dall’architetto Marco Magni. Sorgeranno due edifici, uno di quattro piani e l'altro di sette piani fuori terra, che ospiteranno 34 unità abitative, cantine, box e posti auto. All’interno del nuovo polo residenziale, ribattezzato “Il Giardino di via Marconi”, nascerà appunto un vasto giardino ricco di essenze arboree di pregio spazi comuni e aree attrezzate per il relax e per il gioco dei bambini.