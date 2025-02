Sesto San Giovanni, nell’appartamento un tesoro: gioielli, borse di lusso e tanti soldi. Tutto rubato

Milano, 11 febbraio 2025 – Gioielli, borse di lusso e tanti soldi in contanti: tutto nascosto in un appartamento in via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni.In manette è finito un cileno di 36 anni accusato di ricettazione. Il tesoro, secondo la Polizia, è costituito da refurtiva provento di diversi furti in appartamento.

L’indagine

I poliziotti dopo una lunga indagine si sono appostati nello stabile e hanno fermato il 36enne mentre stava uscendo dall’appartamento. All’interno del borsello che portava a tracolla, hanno rinvenuto 10.500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Poi è scattata la perquisizione dell’appartamento: nell’armadio della camera da letto gli agenti hanno rinvenuto numerosi monili in oro mentre altri preziosi sono stati trovati all’interno di un contenitore dietro al televisore.

Il tesoro

Inoltre, all’interno dello stesso armadio sono state sequestrate 7 borse di note marche di lusso, 250 rubli russi e una penna stilografica di valore;diversi attrezzi atti allo scasso, invece, sono stato trovati all’interno di uno zaino vicino al letto. Sopra l’armadio della stanza era appoggiato un materasso e, una volta spostato, gli agenti hanno scoperto uno zaino e un sacchettino in tela verde con all’interno diverse mazzette di banconote da 50 euro per un totale di 139.750 euro.

I precedenti

Il fermo è stato convalidato dal Gip con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica di Monza. L'uomo, privo di qualsiasi documento identificativo e di permesso di soggiorno, a seguito di accertamenti, è risultato avere a carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati specifici di furto e ricettazione e, negli ultimi sei mesi, è stato indagato per sei volte per furto e ricettazione.