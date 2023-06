Sesto San Giovanni, iniziano i lavori di riqualificazione del Parco delle Torri

Iniziano i lavori di riqualificazione del Parco delle Torri. Con la stipula del contratto con l’operatore, che eseguirà le opere, partiranno gli interventi preliminari e poi con la cantierizzazione del comprensorio di Cascina Gatti. Si tratta di una rigenerazione del valore di circa 2 milioni di euro che trasformerà il rione attraverso la creazione di servizi e favorendo l’inclusione sociale degli abitanti. È previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alla creazione di un laghetto artificiale e alla piantumazione di 120 nuovi alberi. Ci sarà anche la realizzazione di un’area fitness, di un campo di calcetto e di una bocciofila e l’installazione di nuove zone per bambini con giochi inclusivi, anche a misura di disabile: un’insieme di opere che renderanno il Parco delle Torri un polo attrattivo per le aree limitrofe. Per migliorare sicurezza e vivibilità verrà installato un sistema di videosorveglianza e un impianto di illuminazione a basso consumo energetico.La.La.