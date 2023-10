Sesto passata al setaccio. Oltre 7.500 euro di sanzioni

Un pattuglione straordinario per il contrasto all’illegalità e allo spaccio di droga. È stato effettuato dalla polizia locale, dal commissariato sestese e dal reparto anticrimine della polizia di Stato di Milano. In particolare, gli agenti hanno monitorato piazza Trento e Trieste e piazza IV Novembre, teatro degli episodi violenti di queste settimane, tra cui lo stupro di una 89enne da parte di un egiziano poi finito in manette. Il pattugliamento ha riguardato anche le strade limitrofe delle due piazze, come via Breda, Marconi, Firenze, Roma, Bandiera e Rovani, oltre alla perlustrazione del rione Vittoria. Nel corso dei controlli, è stato arrestato un nordafricano che ha collezionato un pacchetto di accuse: detenzione di sostanza stupefacente, possesso di arma da taglio, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione. Sono stati eseguiti anche due daspo – gli allontanamenti dal territorio – per consumo di alcolici e disturbo alla quiete pubblica. Complessivamente gli agenti hanno controllato e identificato 177 persone e la polizia locale ha elevato sanzioni per un totale di 7.636 euro per varie irregolarità. La.La.