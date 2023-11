Sesto, il Comune premia i due carabinieri che salvarono un 82enne dal suicidio

Sesto San Giovanni (Milano), 24 novembre 2023 – A ottobre avevano salvato la vita a un 82enne, che voleva lanciarsi dal balcone. L’amministrazione di Sesto San Giovanni ha conferito un attestato di merito civico ai due carabinieri Antonio Rosano e Fabio Pangrazzi che erano intervenuti, scongiurando il gesto estremo dell’anziano.

“È me un orgoglio premiare questi due eroi – ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano durante la cerimonia in Villa Mylius -. Il loro gesto ci ricorda di quanto oggi le forze dell’ordine non siano chiamate solamente a tutelare la sicurezza dei cittadini e combattere la criminalità, ma a essere un punto di riferimento per la comunità in differenti occasioni”.

La vicenda risale a ottobre, quando in via Leonardo Da Vinci gli abitanti di un palazzo avevano lanciato l’allarme, perché il vicino 82enne stava minacciando il suicidio, tentando di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano. L'intervento dei carabinieri era stato tempestivo e provvidenziale. Rendendosi conto della gravità della situazione, avevano immediatamente agito: erano entrati all'interno dell'abitazione, sfondando la porta d'ingresso, ed erano corsi sul terrazzino impedendogli di gettarsi, dato che l’uomo aveva già scavalcato la ringhiera, restando appeso per alcuni minuti sotto gli occhi dei condomini e dei passanti. Uno dei militari lo aveva così raggiunto e, dopo averlo tranquillizzato, lo aveva riportato in casa. “Non sapremo cosa Antonio e Fabio, in quei 90 secondi concitati in cui è stata eseguita l’operazione, abbiano detto all’anziano per impedire di buttarsi, ma siamo consapevoli del fatto che con prontezza e altruismo non fuori dal comune, hanno salvato la vita di un uomo, impedendo un gesto estremo”, ha concluso il sindaco durante la cerimonia.