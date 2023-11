Sesto San Giovanni, pensionato di 71 anni precipita dal tetto di un capannone: è in pericolo di vita

Sesto San Giovanni (Milano), 9 novembre 2023 – Lotta tra la vita e la morte l’anziano di 71 anni che giovedì 9 novembre è caduto dal tetto di un capannone di sua proprietà. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica che, però, pare abbastanza semplice: il pensionato sarebbe infatti scivolato, mentre stava togliendo le foglie che si erano accumulate.

L’incidente si è verificato in via Giuseppe Di Vittorio, nella zona artigianale della periferia di Sesto San Giovanni. La vittima è precipitato da un’altezza di circa 7-8 metri. I soccorsi sono intervenuti con un’automedica e un’ambulanza: il 71enne è stato trovato in condizioni molto gravi.

Dopo una manovra rianimatoria, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. L’anziano resta in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine: i carabinieri della Compagnia di Sesto, la polizia e i vigili del fuoco, che dovranno determinare l’esatta dinamica dell’incidente.